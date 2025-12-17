Nach langen Verhandlungen hat der Stadtrat den Haushalt für 2026 verabschiedet. Der Beschluss ist jedoch mit einer außergewöhnlichen Mehrheit zustande gekommen.

Freie Träger aus dem sozialen Bereich in Halle protestierten am Mittwoch während der Stadtratssitzung gegen geplante Kürzungen.

Halle (Saale)/MZ. - Es ist vollbracht. Nach wochenlangen Verhandlungen und vielen hitzigen Debatten hat der hallesche Stadtrat am Mittwoch den Haushaltsplan für das Jahr 2026 beschlossen. Glücklich sind darüber aber wohl nicht alle. Denn vor allem im sozialen Bereich soll gekürzt werden. Bemerkenswert war, wie die Mehrheit für diesen Beschluss zustande gekommen war.