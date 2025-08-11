Die Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft lädt zur nächsten After-Work-Party ein, die gleichzeitig auch ein Wohngebietsfest ist.

Wohnungsgesellschaft lädt zur Party rund um die Ascherslebener Curthstraße ein

Im April wurde an der Hinterbreite gefeiert, diesmal geht es in die Curthstraße.

Aschersleben/MZ - Am Donnerstag, 28. August, heißt es im Wohngebiet rund um die Curth-, Kuntze- und Otto-Arndt-Straße: raus aus dem Alltag und rein ins nachbarschaftliche Vergnügen.

Von 15 bis 21 Uhr findet im Innenhof das Wohngebietsfest mit anschließender After-Work-Party statt. Veranstalter ist die Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (AGW), die mit ihren regelmäßigen After-Work-Partys immer wieder zum gemeinsamen Feiern einlädt.

Interessierte können sich dabei auch über aktuelle Bauprojekte der Gesellschaft informieren. Die letzte Party dieser Art fand im April im Innenhof des Neubaus an der Ascherslebener Hinterbreite statt.