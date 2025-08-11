Jubiläum Riesige Blaulichtmeile zum 170. Geburtstag - das ist bei der Feuerwehr Bernburg zu erleben
Dei Ortsfeuerwehr Bernburg feiert 170. Geburtstag und lädt dazu am 16. August auf das Feuerwehrgelände ein. Das wird den Besuchern dort geboten.
11.08.2025, 06:08
Bernburg/MZ. - Nur mit einer Geburtstagstorte sollte es bei diesem besonderen Geburtstag nicht einfach so getan sein. „Wir feiern in diesem Jahr gleich mehrere Jubiläen: 170 Jahre Ortsfeuerwehr, 30 Jahre Jugendfeuerwehr und 15 Jahre Kinderfeuerwehr in Bernburg und das wollten wir gern gemeinsam mit der Öffentlichkeit tun“, sagt Bernburgs Ortswehrleiter Niels Hammermann.