Dei Ortsfeuerwehr Bernburg feiert 170. Geburtstag und lädt dazu am 16. August auf das Feuerwehrgelände ein. Das wird den Besuchern dort geboten.

Riesige Blaulichtmeile zum 170. Geburtstag - das ist bei der Feuerwehr Bernburg zu erleben

Bernburgs Ortswehrleiter Niels Hammermann (l.) und sein Stellvertreter Sandy Czechowski sowie einige andere Kameraden bereiten die Blaulichtmeile zum Jubiläum vor. Dazu gehört auch der Stellplan, wo die zahlreichen Fahrzeuge stehen werden.

Bernburg/MZ. - Nur mit einer Geburtstagstorte sollte es bei diesem besonderen Geburtstag nicht einfach so getan sein. „Wir feiern in diesem Jahr gleich mehrere Jubiläen: 170 Jahre Ortsfeuerwehr, 30 Jahre Jugendfeuerwehr und 15 Jahre Kinderfeuerwehr in Bernburg und das wollten wir gern gemeinsam mit der Öffentlichkeit tun“, sagt Bernburgs Ortswehrleiter Niels Hammermann.