Mehrere Arnsteiner Orte leiden darunter, dass Pkw und Lkw wegen der Sperrung der B 180 auf ihren schmalen Straßen unterwegs sind. Teil des Problems könnte die schlechte Sichtbarkeit eines entsprechenden Hinweisschilds in Aschersleben sein. Wie Stadt und Landkreis reagieren.

Bäume verdecken das Hinweisschild mit der Verkehrsführung an der Eislebener Straße.

Aschersleben/MZ - In den Orten der Stadt Arnstein sind viele Anwohner frustriert, weil viele Pkw und Lkw nach der Freigabe des sanierten Bundesstraßenabschnittes von Aschersleben nach Quenstedt jetzt wieder von Quenstedt aus über Welbsleben, Harkerode und Sylda in den Südharz fahren. Lkw-Fahrer nehmen kaum die offizielle Umleitungsstrecke über Mehringen und Sandersleben. Sie fahren bis Quenstedt, wo sie merken, dass die Bundesstraße hier gesperrt ist.