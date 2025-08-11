Wie vielerorts in Sachsen-Anhalt sind auch die Kinder an der Grundschule Staßfurter Höhe am Wochenende in einen neuen Lebensabschnitt gestartet. 36 Kinder wurden hier eingeschult.

Einschulung in Aschersleben: Wie Kinder an der Staßfurter Höhe in neuen Lebensabschnitt starten

Die Viertklässler gestalten das Programm der Einschulungsfeier in der Turnhalle.

Aschersleben/MZ - Was für ein Kuscheltier in ihrer Zuckertüte zur Einschulung 1990 steckte, das weiß Conny Schirk, seit zwei Jahren Leiterin der Grundschule Staßfurter Höhe in Aschersleben noch genau: „Obendrauf war ein Hamster“, verrät sie der MZ, was neben viel Schulmaterial und Süßigkeiten in ihrer Tüte war. Immer mehr Kinder kommen am Sonnabend mit ihren Eltern und Geschwistern in die Turnhalle der Schule. So wie in allen Grundschülern des Landes werden hier die Erstklässler begrüßt.