Beim Luftsportverein Ostharz hat in dieser Woche das Segelfliegerlager stattgefunden. Ein weiterer Höhepunkt steht Ende des Monats auf dem Programm: ein Treffen historischer Flieger in Aschersleben - mit Teilnehmern aus ganz Deutschland.

Besuch von der Jugend, Treffen der „Oldies“: Auf dem Flugplatz in Aschersleben ist einiges los

Die Ferienkinder aus dem Hort der Grundschule Staßfurter Höhe haben am Mittwoch auf dem Ascherslebener Flugplatz vorbeigeschaut. Florian staunt, wie eng es in so einem Segler ist. Andreas Hofmann erklärt, wie ein solches Flugzeug funktioniert.

Aschersleben/MZ - Das Segelfliegerlager ist längst Tradition geworden beim Luftsportverein Ostharz. Dann herrscht – wie in dieser Woche – reger Flugbetrieb über dem Platz an der Güstener Chaussee in Aschersleben. Etliche der Flugschüler und Vereinsmitglieder haben den Termin fest im Kalender vermerkt. Bietet das Fliegerlager doch Gelegenheit, viele Starts und Landungen zu üben und damit schneller voranzukommen auf dem Weg zur begehrten Lizenz.