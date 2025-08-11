Mit 331 Jahren ist die Grüne Apotheke die wahrscheinlich älteste in ganz Bernburg gewesen. Warum dort die Lichter ausgingen und inwieweit es noch Hoffnung für sie gibt.

Bitteres Aus für die Grüne Apotheke in Bernburg - welche Hoffnung hat der Apotheker noch hat

Ende nach mehr als 330 Jahren - Apotheker Hendrik Frenzel hat die Grüne Apotheke in Bernburg zugeschlossen.

Bernburg/MZ. - Wenn Hendrik Frenzel die Grüne Apotheke in Bernburg betritt, ist es fast so, als befinde sie sich nur vorübergehend im Dornröschenschlaf. Die massiven Holzregale stehen wie eh und je bereit zur Präsentation von Hustensaft und Schmerzmitteln. Die Kronleuchter an der Stuckdecke erhellen den Raum und die lange Holztheke, an denen normalerweise die Kunden bis zuletzt bedient wurden, zieht sich noch immer quer durch den Raum. Doch der Schein trügt. Bernburgs Grüne Apotheke ist geschlossen. Wahrscheinlich für immer.