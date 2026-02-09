Kameraden üben auf dem Vorstadtteich in Gräfenhainichen mit Schlauchboot und Überlebensanzügen. Warum diese Übung so wichtig ist und welche Risiken selbst Retter eingehen.

Im Überlebensanzug bewegen sich zwei Kameraden mit dem Eisretter über das Eis.

Gräfenhainichen/MZ - Um für den Ernstfall bestens vorbereitet zu sein, haben die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gräfenhainichen gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Jüdenberg am Freitag eine umfangreiche Übung zur Eisrettung auf dem Vorstadtteich in Gräfenhainichen durchgeführt.