  4. Nach tödlichem Unfall: Feuerwehr trainiert Rettung aus dem Eis

Seltenes Szenario Feuerwehr in Gräfenhainichen probt die Rettung von Eisflächen

Kameraden üben auf dem Vorstadtteich in Gräfenhainichen mit Schlauchboot und Überlebensanzügen. Warum diese Übung so wichtig ist und welche Risiken selbst Retter eingehen.

Von Marvin Möbius Aktualisiert: 09.02.2026, 22:26
Im Überlebensanzug bewegen sich zwei Kameraden mit dem Eisretter über das Eis. 
Im Überlebensanzug bewegen sich zwei Kameraden mit dem Eisretter über das Eis.  (Foto: Marvin Möbius)

Gräfenhainichen/MZ - Um für den Ernstfall bestens vorbereitet zu sein, haben die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gräfenhainichen gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Jüdenberg am Freitag eine umfangreiche Übung zur Eisrettung auf dem Vorstadtteich in Gräfenhainichen durchgeführt.