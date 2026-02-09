Einkaufszentrum geschlossen Mit Video: Zwischen Frust und Hoffnung: Warum ein Fleischer jetzt vor den Türen des Südstadt Centers in Halle weitermacht
Fleisch und Wurst gibt es jetzt nicht mehr drinnen, sondern vor den Türen des geschlossenen Südstadt Centers in Halle. Zappendorfer-Chef Thomas Johae blickt dennoch mit gemischten Gefühlen in die Zukunft.
Aktualisiert: 09.02.2026, 20:09
Halle (Saale)/MZ. - Pünktlich um 8 Uhr haben Filialleiterin Eleonore Ceba und ihre Kolleginnen am Montag geöffnet. Allerdings nicht wie gewohnt im, sondern vor den Türen des derzeit geschlossenen Südstadt Centers in Halle bieten die Zappendorfer-Mitarbeiterinnen jetzt Wurst und Fleischprodukte aus eigener Produktion an.