Dem Südstadt Center in Halle droht wegen massiver Brandschutzmängel die Schließung. Nun hat der größte Mieter im Einkaufszentrum bis auf weiteres geschlossen. Wie Kaufland diesen Schritt begründet.

Größter Mieter im Südstadt Center in Halle: Weshalb die Kaufland-Filiale geschlossen ist

Hinweis führt vorerst vor verschlossene Türen: Die Kaufland-Filiale im Südstadt Center in Halle ist bis auf weiteres geschlossen.

Halle (Saale)/MZ/AHS/DSK. - Im Fall des von Schließung bedrohten Südstadt Centers in Halle hat sich der größte Mieter jetzt zu einem rigorosen Schritt entschlossen. Kunden standen am Donnerstagmorgen vor einer geschlossenen Filiale. Bis auf weiteres werde man nicht mehr öffnen, teilt Kaufland mit.