Eigentlich repräsentiert der Stadtrat von Halle das Ergebnis der Kommunalwahl von 2024. Doch eine Fraktion, die damals über fünf Prozent bekam, ist nun von Abstimmungen in zwei wichtigen Ausschüssen ausgeschlossen. Dazu gibt es tatsächlich Pro und Contra.

Keine Stimme trotz Mandat: Ist der Stadtrat Halle seit 2026 undemokratisch?

Halle (Saale)/MZ. - Das oberste demokratische Gremium von Halle ist der Stadtrat. 56 Mandatsträger entscheiden dort gemeinsam mit dem Oberbürgermeister über die Geschicke der Stadt. Doch seit Anfang des Jahres hängt scheinbar der Haussegen schief. Eine Fraktion darf an Abstimmungen in zwei wichtigen Ausschüssen nicht mehr teilnehmen. Wie kann das sein?