Diana Peter führt seit Juli 2025 ein Kosmetik-Studio im Dorf Meyhen, einem Ortsteil von Naumburg. Welche wichtige Erkenntnis die Unternehmerin während der Startphase lernte und was es jetzt Neues bei ihr gibt.

Warum eine 32 Jahre alte Unternehmensgründerin buchstäblich „mit allen Wassern gewaschen“ ist

Unternehmensgründerin Diana Peter führt zu Demonstrationszwecken an der Haut ihres Handrückens die Wirkungsweise der von ihr neu angebotenen Behandlungsmethode „Aquafacial“ vor.

Meyhen - „So happy ich bin, mein Kosmetik- und Beauty-Studio jetzt in Meyhen in einem Nebengebäude unseres Wohngrundstücks zu haben, so froh bin ich, dass ich meine berufliche Selbstständigkeit 2018 zunächst in Naumburg begonnen habe“, sagt Diana Peter.