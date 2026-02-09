Kosmetik-Studio „Diana Beauty“ in Meyhen Warum eine 32 Jahre alte Unternehmensgründerin buchstäblich „mit allen Wassern gewaschen“ ist
Diana Peter führt seit Juli 2025 ein Kosmetik-Studio im Dorf Meyhen, einem Ortsteil von Naumburg. Welche wichtige Erkenntnis die Unternehmerin während der Startphase lernte und was es jetzt Neues bei ihr gibt.
Aktualisiert: 09.02.2026, 20:20
Meyhen - „So happy ich bin, mein Kosmetik- und Beauty-Studio jetzt in Meyhen in einem Nebengebäude unseres Wohngrundstücks zu haben, so froh bin ich, dass ich meine berufliche Selbstständigkeit 2018 zunächst in Naumburg begonnen habe“, sagt Diana Peter.