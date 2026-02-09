Dass die Fraktion „Hauptsache Halle“ aus zwei der wichtigsten Stadtratsgremien rausgeflogen ist, ist ärgerlich. Es hat aber auch gute Gründe, dass die Ausschüsse in der Zahl ihrer Mitglieder begrenzt sind. Und wäre die Fraktion auch dagegen, wenn jemand anderes betroffen wäre?

Besetzung von Ausschüssen in Halle: Mehr Mitsprache, weniger produktiv? (Kommentar)

Halle (Saale)/MZ. - Grundsätzlich verstehe ich den Wunsch der „Hauptsache Halle“-Fraktion, in jedem Ausschuss ein Mitbestimmungsrecht haben zu wollen. Dass sie nun deswegen die Hauptsatzung ändern wollen, unterstütze ich allerdings nicht. Würde die Fraktion das auch fordern, wenn nicht sie selbst davon betroffen wäre?