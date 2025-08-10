weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
Andrea Jarczewsky kümmert sich um Eltern rings um Bernburg, um sie vor der Armut zu bewahren und für sie Arbeit zu finden. Wie ihr das gelingt und wie man sie erreicht.

Von Katharina Thormann 10.08.2025, 09:50
Auch beim Bewerbungen schreiben unterstützt der Familienintegrationscoach.
Auch beim Bewerbungen schreiben unterstützt der Familienintegrationscoach. (Symbolbild: ehrenberg-bilder - stock.adobe.com)

Bernburg/MZ. - Er hatte einen schweren Start ins Leben. Und gab trotz verpatztem Hauptschulabschluss nicht auf. Inzwischen hat der alleinstehende, dreifache Familienvater aus Bernburg nach einem Praktikum einen Job als Industriereiniger gefunden und kann damit nun auch finanziell für sich und seine Kinder sorgen.