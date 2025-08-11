weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
Rauch im Elektroschaltraum Feueralarm im Solvaywerk in Bernburg - Was bisher dazu bekannt ist

Am Sonntagabend rückte die Feuerwehr mit 22 Kräften und fünf Löschfahrzeugen im Solvaywerk in Bernburg an. Aus einem Elektroschaltraum stieg Rauch auf. Die Brandursache wurde am Montag gefunden. 

Von Katharina Thormann Aktualisiert: 11.08.2025, 13:34
Am Sonntagabend heulten in Bernburg die Sirenen: Die Feuerwehr wurde zum Solvaywerk gerufen.
Am Sonntagabend heulten in Bernburg die Sirenen: Die Feuerwehr wurde zum Solvaywerk gerufen. Foto: Katharina Thormann

Bernburg/MZ. - Mittelbrand im Solvaywerk – so hieß das Alarmstichwort, zu dem die Retter der Feuerwehr Bernburg am Sonntagabend zum Werksgelände an der Köthenschen Straße in Bernburg gerufen wurden.