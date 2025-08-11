Rauch im Elektroschaltraum Feueralarm im Solvaywerk in Bernburg - Was bisher dazu bekannt ist
Am Sonntagabend rückte die Feuerwehr mit 22 Kräften und fünf Löschfahrzeugen im Solvaywerk in Bernburg an. Aus einem Elektroschaltraum stieg Rauch auf. Die Brandursache wurde am Montag gefunden.
Aktualisiert: 11.08.2025, 13:34
Bernburg/MZ. - Mittelbrand im Solvaywerk – so hieß das Alarmstichwort, zu dem die Retter der Feuerwehr Bernburg am Sonntagabend zum Werksgelände an der Köthenschen Straße in Bernburg gerufen wurden.