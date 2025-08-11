Rauch im Elektroschaltraum Feueralarm im Solvaywerk in Bernburg - Was bisher dazu bekannt ist

Am Sonntagabend rückte die Feuerwehr mit 22 Kräften und fünf Löschfahrzeugen im Solvaywerk in Bernburg an. Aus einem Elektroschaltraum stieg Rauch auf. Die Brandursache wurde am Montag gefunden.