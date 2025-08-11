Auf der Kläranlage des Zweckverbandes Ostharz in Ballenstedt entsteht gerade ein Neubau. Auftraggeber ist der Verband, das neue Gebäude wird aber nicht für den Betrieb der Kläranlage selbst benötigt. Wofür es gebraucht wird.

Neubau in Ballenstedt: Was auf Kläranlage entsteht - aber nicht für deren Betrieb gedacht ist

Auf dem Gelände der Kläranlage Ballenstedt wird im Auftrag des Zweckverbandes Ostharz ein Neubau errichtet.

Ballenstedt/MZ. - Die Baugrube ist ausgehoben, die Fundamente sind gegossen, Rohrleitungen bzw. Leerrohre unter der Bodenplatte verlegt, die Bodenplatte ist hergestellt: Auf dem Gelände der Kläranlage des Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz in Ballenstedt wird gerade ein Neubau errichtet. Mit dem Betrieb dieser Kläranlage hat der Neubau aber nichts zu tun.