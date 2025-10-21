Lennard Tuchscherer aus Zeitz liebt seit seiner Kindheit das Kanu-Fahren. Zur WM in Australien wurde er jetzt Achter. In seinen drei Wochen Urlaub besucht es jetzt Familie und Freunde.

Lennard Tuchscherer besucht mit seinen Eltern Kathi und Thomas Tuchscherer die Wildwasser-Strecke in Haynsburg und beobachtet die German Masters.

Haynsburg/MZ. - Von der Kanu-Weltmeisterschaft in Australien zur Heimstrecke nach Haynsburg: Lennard Tuchscherer auf Heimatbesuch. „Ich habe gerade drei Wochen Urlaub, genieße es, meine Familie und meine Freunde zu besuchen“, erzählt der 26-Jährige. Er gehört zur Deutschen National-Mannschaft im Kanuslalom, startete in dieser Saison zu fünf internationalen Weltcups, zur Europameisterschaft in Paris und zuletzt zur Weltmeisterschaft in Australien. „Nein, es lief nicht alles gut. Zur EM wurde ich nur 32., aber zur WM in Australien schaffte ich es ins Finale“, erzählt Tuchscherer. Im WM-Halbfinale war er Zweiter, im Finale dann Achter. Immerhin der achtbeste C1-Fahrer der Welt.