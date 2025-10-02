Der Zeitzer Kanute wird bei der WM in Australien Achter und erreicht damit seinen bislang größten Erfolg. Wie er in Zeitz anfing.

Im fernen Australien paddelt der Zeitzer Kanute Lennard Tuchscherer zur Weltmeisterschaft und schafft es als einziges deutsches Boot ins Finale. Am Ende wurde er Achter.

Zeitz/MZ. - Bei den Kanuslalom-Weltmeisterschaften im australischen Penrith vor den Toren von Sydney hat Lennard Tuchscherer (Leipziger KC) mit Platz acht am Donnerstag für das beste deutsche Ergebnis im Canadier gesorgt. Zugleich ist es das beste Ergebnis seiner bisherigen Karriere. Der 26-Jährige war als Zweiter des Halbfinals in den Endlauf gestartet. Er kam erneut ohne Stangenberührung durch den Parcours, allerdings ist ihm im unteren Abschnitt etwas die Puste ausgegangen. Dennoch freute sich der Zeitzer über sein Top-Resultat. „Ich kann vorne mitfahren. Ich muss es einfach nur auf die Reihe bekommen. Es ist so ein mentales Ding, da habe ich noch ein bisschen zu tun. Natürlich ist immer mehr drin. Aber ich denke, in der späteren Analyse wird man sehen, woran ich noch arbeiten muss“, sagte der 26-Jährige. Den WM-Titel holte der Franzose Nicolas Gestin vor dem Briten Ryan Westlay und Kaylen Bassett aus Australien.