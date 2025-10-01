weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Wirtschaft im Mansfeld-Südharz: Schließung des letzten Dorfladen

Ladenschluss für Nahkauf-Geschäft Sie haben alles versucht - Nach 33 Jahren schließt der letzte Dorfladen in Brücken

Trotz Kundenlob für den Einzelhändler im Nahkauf-Geschäft in Brücken/Helme fahren die Einwohner in die Großmärkte. Was Bürgermeister Michael und sein Vater Hartmut Peckruhn versucht haben, um den Laden attraktiv zu halten.

Von Steffi Rohland Aktualisiert: 02.10.2025, 16:16
Michael und Hartmut Peckruhn waren über 33 Jahre für die Kundschaft in Brücken/Helme im Landkreis Mansfeld-Südharz da.
Michael und Hartmut Peckruhn waren über 33 Jahre für die Kundschaft in Brücken/Helme im Landkreis Mansfeld-Südharz da. Foto: Steffi Rohland

Brücken - Nach über 33 Jahren hat nun der letzte Gemischtwarenladen in Brücken endgültig geschlossen. Das Nahkauf-Geschäft von Michael Peckruhn hatte von einstmals vier Läden am längsten durchgehalten.