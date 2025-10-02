Die Sangerhäuser Grundschule Südwest gehört zu 97 Schulen in Sachsen-Anhalt, die vom größten deutschen Bildungsprogramm profitieren. Was in der Einrichtung alles geplant ist.

800.000 Euro für die Grundschule Südwest in Sangerhausen - Was mit dem Geld geschehen soll

Oberbürgermeister Torsten Schweiger enthüllte mit Yesrib (links) und Eirman die Tafel. Mila, Ace, Pia und Mohsen komplettieren das Bild.

Sangerhausen/MZ. - Oberbürgermeister Torsten Schweiger (CDU) und den Schülern war die Freude anzusehen. Gemeinsam haben sie am Donnerstag am Eingang der Sangerhäuser Grundschule Südwest eine große Plakette enthüllt. „Startchancenschule“ steht darauf.