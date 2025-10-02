Investition in Schwerpunktschule 800.000 Euro für die Grundschule Südwest in Sangerhausen - Was mit dem Geld geschehen soll
Die Sangerhäuser Grundschule Südwest gehört zu 97 Schulen in Sachsen-Anhalt, die vom größten deutschen Bildungsprogramm profitieren. Was in der Einrichtung alles geplant ist.
02.10.2025, 14:40
Sangerhausen/MZ. - Oberbürgermeister Torsten Schweiger (CDU) und den Schülern war die Freude anzusehen. Gemeinsam haben sie am Donnerstag am Eingang der Sangerhäuser Grundschule Südwest eine große Plakette enthüllt. „Startchancenschule“ steht darauf.