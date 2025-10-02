weather wolkig
Sangerhausen
  4. Investition in Schwerpunktschule: 800.000 Euro für die Grundschule Südwest in Sangerhausen - Was mit dem Geld geschehen soll

Die Sangerhäuser Grundschule Südwest gehört zu 97 Schulen in Sachsen-Anhalt, die vom größten deutschen Bildungsprogramm profitieren. Was in der Einrichtung alles geplant ist.

Von Frank Schedwill 02.10.2025, 14:40
Oberbürgermeister Torsten Schweiger enthüllte mit Yesrib (links) und Eirman die Tafel. Mila, Ace, Pia und Mohsen komplettieren das Bild.
Oberbürgermeister Torsten Schweiger enthüllte mit Yesrib (links) und Eirman die Tafel. Mila, Ace, Pia und Mohsen komplettieren das Bild. (Foto: Klaus Winterfeld)

Sangerhausen/MZ. - Oberbürgermeister Torsten Schweiger (CDU) und den Schülern war die Freude anzusehen. Gemeinsam haben sie am Donnerstag am Eingang der Sangerhäuser Grundschule Südwest eine große Plakette enthüllt. „Startchancenschule“ steht darauf.