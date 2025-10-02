Bundesweite Anerkennung „The Quedlinburger“ gehört zu Nominierten für „Schönstes Regionalbuch Deutschlands“
Die erste Edition von „The Quedlinburger“ ist erneut für eine Auszeichnung nominiert worden. Das Werk, das einen besonderen Blick auf die Welterbestadt ermöglicht, steht auf der Shortlist als „Deutschlands schönstes Regionalbuch“.
Quedlinburg/MZ. - Im bundesweiten Wettbewerb „Die Schönsten Deutschen Bücher“ der Stiftung Buchkunst hat sie bereits zu den Finalisten in der Kategorie „Ratgeber und Sachbücher“gehört; jetzt ist die erste Edition von „The Quedlinburger“ erneut für eine Auszeichnung nominiert worden: Sie steht auf der Shortlist als „Deutschlands schönstes Regionalbuch“ in der Kategorie „Touristische Entdeckung“.