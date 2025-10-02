weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Bundesweite Anerkennung: „The Quedlinburger“ gehört zu Nominierten für „Schönstes Regionalbuch Deutschlands“

Bundesweite Anerkennung „The Quedlinburger“ gehört zu Nominierten für „Schönstes Regionalbuch Deutschlands“

Die erste Edition von „The Quedlinburger“ ist erneut für eine Auszeichnung nominiert worden. Das Werk, das einen besonderen Blick auf die Welterbestadt ermöglicht, steht auf der Shortlist als „Deutschlands schönstes Regionalbuch“.

Von Petra Korn 02.10.2025, 19:45
Das Buch „The Quedlinburger“, das einen ganz besonderen Blick auf die Stadt wirft, ist erneut für eine Auszeichnung nominiert.
Das Buch „The Quedlinburger“, das einen ganz besonderen Blick auf die Stadt wirft, ist erneut für eine Auszeichnung nominiert. Foto: Simone Hawlisch

Quedlinburg/MZ. - Im bundesweiten Wettbewerb „Die Schönsten Deutschen Bücher“ der Stiftung Buchkunst hat sie bereits zu den Finalisten in der Kategorie „Ratgeber und Sachbücher“gehört; jetzt ist die erste Edition von „The Quedlinburger“ erneut für eine Auszeichnung nominiert worden: Sie steht auf der Shortlist als „Deutschlands schönstes Regionalbuch“ in der Kategorie „Touristische Entdeckung“.