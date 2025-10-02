Ornithologen des Vereins Pro Ring beringen beim Herbstzug rund 9.000 Vögel in über 70 Arten. Das Ramsar-Schutzgebiet Stausee Kelbra ist für Singvögel ein wichtige Station.

Warum an der Numburg am Stausee Kelbra große Netze wichtig sind

Familie Beutelmeise auf dem Weg in den Süden. Die Sommergäste sind auf dem Weg ins Winterquartier. Dabei gingen die Vögel mehrere Generationen den Ornithologen an der Numburg ins Netz. .

Kelbra - Der Stausee Kelbra hat seinen Titel als Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung (Ramsar-Konvention) auch in diesem Herbst wieder bestätigt. Noch bevor hier die Kraniche rasten, machen bereits seit Wochen unbemerkt viele Singvögel einen Zwischenstopp ins Winterquartier. Den haben sie auch nötig, wie die Ornithologen beim wissenschaftlichen Vogelfang bemerken.