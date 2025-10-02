Parallel zur Eröffnung am Roßmarkt Lidl will offenbar beide bestehenden Filialen in Merseburg schließen
Kurz vor der Eröffnung der neuen Lidl-Filiale am Roßmarkt in Merseburg wird bekannt: Gleichzeitig sollen die Märkte in der König-Heinrich-Straße und in der Straße des Friedens schließen. Die Stadt will sich in Zusammenarbeit mit dem Mitz dafür einsetzen, dass beide Standorte dem Einzelhandel erhalten bleiben.
02.10.2025, 20:30
Merseburg/MZ. - Beide Lidl-Filialen in Merseburg sollen noch diesen Monat geschlossen werden. Das hat die Stadt in einer am frühen Donnerstagabend veröffentlichten Meldung bekanntgemacht. Erfahren habe man dies durch Erzählungen von Mitarbeitern in beiden Filialen, wie Pressesprecherin Julia Bachmann auf MZ-Nachfrage erklärte.