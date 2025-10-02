Parallel zur Eröffnung am Roßmarkt Lidl will offenbar beide bestehenden Filialen in Merseburg schließen

Kurz vor der Eröffnung der neuen Lidl-Filiale am Roßmarkt in Merseburg wird bekannt: Gleichzeitig sollen die Märkte in der König-Heinrich-Straße und in der Straße des Friedens schließen. Die Stadt will sich in Zusammenarbeit mit dem Mitz dafür einsetzen, dass beide Standorte dem Einzelhandel erhalten bleiben.