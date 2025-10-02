In den 1990er Jahren kam eine Familie mit Wurzeln aus Kalabrien ins beschauliche Brachwitz. Dort haben sie ein kleines Paradies erschaffen. Nun wird über das Internet expandiert.

Pizzeria aus der Nähe von Halle verschickt eigene Tiefkühlpizzen jetzt deutschlandweit

Francesco Pedace und Sohn Maximilian zeigen Tiefkühlpizzen, wie sie demnächst made in Brachwitz versendet werden.

Halle (Saale)/Brachwitz/MZ. - Wie es sich für einen Geheimtipp gehört, sind neue Gäste in der Pizzeria „Ciccio“ in Brachwitz (Stadt Wettin-Löbejün) zunächst einmal baff. Aus der unscheinbaren Straße „An der Eiche“ geht es über eine Zufahrt zum schmucken Gehöft. Hier hat Dorf noch Zukunft.