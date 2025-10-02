Olga Ermisch und Christina Körting, die Inhaberinnen der „Weinperle“ in Köthen, suchen einen Nachfolger. Im März 2002 hat ihr Abenteuer begonnen. Wie beide auf die Zeit seitdem zurückblicken.

Olga Ermisch (li.) und Christina Körting geben ihre „Weinperle“ am Holzmarkt in Köthen Ende des Jahres ab.

Köthen/MZ. - Zusammen haben sie sich in dieses Abenteuer gestürzt – und zusammen haben sie entschieden, es in Zukunft etwas ruhiger angehen zu lassen. Olga Ermisch und Christina Körting hören Ende des Jahres auf – und sie hoffen, dass sich bis dahin jemand findet, der ihre „Weinperle“ am Holzmarkt in Köthen übernehmen wird. Gespräche führen sie und sagen: „Wir sind zuversichtlich.“