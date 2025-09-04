weather regenschauer
Gebaut fürs Wohngebiet Grundschule Südwest in Sangerhausen hat großen Wandel erlebt

Gesellschaftliche Veränderungen verändern auch die Schülerschaft. Wie die Schule mit neuen Herausforderungen umgeht

Von Grit Pommer 04.09.2025, 09:13
Schauen auf eine bewegende Geschichte ihrer Schule zurück: Die ehemaligen Lehrerinnen Irmtraut Stickel, Hannelore Knauth, Dagmar Peitzsch, Roswitha Dolgener, Anne-Kathrein Wabner und Christa Mattschull (v.l.) beim Blättern in den Jahreschroniken der Sangerhäuser Grundschule Südwest.
Schauen auf eine bewegende Geschichte ihrer Schule zurück: Die ehemaligen Lehrerinnen Irmtraut Stickel, Hannelore Knauth, Dagmar Peitzsch, Roswitha Dolgener, Anne-Kathrein Wabner und Christa Mattschull (v.l.) beim Blättern in den Jahreschroniken der Sangerhäuser Grundschule Südwest. Foto: Maik Schumann

Sangerhausen/MZ. - „Guck mal, die vielen Hortnerinnen!“ Im Lehrerzimmer der Sangerhäuser Grundschule Südwest haben sich zur Feier des 60-jährigen Bestehens etliche frühere Lehrkräfte versammelt. Die Frauen stöbern in den dicken Ordnern, die seit 1991 für jedes Schuljahr angelegt worden sind. „Aus der Zeit davor gibt es keine Unterlagen oder Chroniken mehr“, erzählt Schulleiterin Heike Kundlacz. Da sei zur Wendezeit leider alles entsorgt worden.