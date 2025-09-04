EIL
Gebaut fürs Wohngebiet Grundschule Südwest in Sangerhausen hat großen Wandel erlebt
Gesellschaftliche Veränderungen verändern auch die Schülerschaft. Wie die Schule mit neuen Herausforderungen umgeht
04.09.2025, 09:13
Sangerhausen/MZ. - „Guck mal, die vielen Hortnerinnen!“ Im Lehrerzimmer der Sangerhäuser Grundschule Südwest haben sich zur Feier des 60-jährigen Bestehens etliche frühere Lehrkräfte versammelt. Die Frauen stöbern in den dicken Ordnern, die seit 1991 für jedes Schuljahr angelegt worden sind. „Aus der Zeit davor gibt es keine Unterlagen oder Chroniken mehr“, erzählt Schulleiterin Heike Kundlacz. Da sei zur Wendezeit leider alles entsorgt worden.