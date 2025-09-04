Simon Wulff sollte Francesco Friedrich zu Olympiasiegen schieben. Was die Sperre des Bobsportlers für die Hallenser Alexander Schüller und Thorsten Margis hat.

Halle/MZ - Seine 10,06 Sekunden über 100 Meter werden die bleiben. Simon Wulff gilt nach wie vor als der viertschnellste Deutsche aller Zeiten. Die Erfolge im Bobsport, die der Dresdner nach seinem Wechsel von der Tartan- auf die Eisbahn als Anschieber von Ausnahmefahrer Francesco Friedrich im vergangenen Winter eingefahren hat, sind aber hinfällig. Er ist gesperrt, verpasst Olympia. Was große Auswirkungen auf die halleschen Anschieber Alexander Schüller und Thorsten Margis hat.