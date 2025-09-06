weather wolkig
Besucherandrang beim Kobermännchenfest Sangerhäuser Innenstadt voller Menschen - Wie zufrieden sind Besucher mit dem Kobermännchenfest? (mit Bildergalerie)

Das Kobermännchenfest in Sangerhausen läuft auf vollen Touren. Wie das Stadtfest in diesem Jahr bei den Gästen abschneidet.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 06.09.2025, 16:59
So voll wie am Samstagnachmittag beim Kobermännchenfest sind die Straßen in Sangerhausen selten.
Sangerhausen - So voll mit Menschen ist die Sangerhäuser Innenstadt selten. Das Konzept des Kobermännchenfests mit geöffneten Geschäften, viel Musik, einem Rummel und vielem mehr scheint an diesem Wochenende wieder aufzugehen.