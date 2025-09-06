Besucherandrang beim Kobermännchenfest Sangerhäuser Innenstadt voller Menschen - Wie zufrieden sind Besucher mit dem Kobermännchenfest? (mit Bildergalerie)
Das Kobermännchenfest in Sangerhausen läuft auf vollen Touren. Wie das Stadtfest in diesem Jahr bei den Gästen abschneidet.
Aktualisiert: 06.09.2025, 16:59
Sangerhausen - So voll mit Menschen ist die Sangerhäuser Innenstadt selten. Das Konzept des Kobermännchenfests mit geöffneten Geschäften, viel Musik, einem Rummel und vielem mehr scheint an diesem Wochenende wieder aufzugehen.