Sangerhäuser Innenstadt voller Menschen - Wie zufrieden sind Besucher mit dem Kobermännchenfest? (mit Bildergalerie)

Sangerhausen - So voll mit Menschen ist die Sangerhäuser Innenstadt selten. Das Konzept des Kobermännchenfests mit geöffneten Geschäften, viel Musik, einem Rummel und vielem mehr scheint an diesem Wochenende wieder aufzugehen.