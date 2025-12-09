Mietverlust wegen Zeit im Gefängnis? Neue Ungereimtheiten bei Großvermieter in Halle-Neustadt

Halle (Saale)/MZ. - Der Fall von horrenden Nebenkostenabrechnungen beim Neustädter Großvermieter „Grand City Property“ (GCP) weitet sich aus. Nachdem die MZ darüber berichtet hatte, dass GCP teilweise sechs Mal so viel Geld für eine Gebäudeversicherung verlangt wie andere Vermieter, sind neue Ungereimtheiten zutage getreten. GCP soll auch Kosten für Versicherungen auf die Mieter umgelegt haben, bei denen das eigentlich verboten sein sollten.