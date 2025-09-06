weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Antrag auf Fördermittel: Was der Intex-Eigentümer mit der Ruine in Weißenfels vorhat

Was gegen bröckelnden Putz und zerbrochene Scheiben getan werden soll.

Von Alexander Kempf Aktualisiert: 06.09.2025, 18:01
Der Eigentümer des Intex-Gebäude hofft auf Fördergeld. Foto: Peter Lisker

Weißenfels - Seit Jahren ist der heruntergekommene Zustand des leerstehenden Intex-Gebäudes gegenüber dem Weißenfelser Bahnhof vielen Weißenfelsern ein Ärgernis. Dort bröckelt der Putz und zahlreiche Fensterscheiben sind kaputt. Nun weckt der Weißenfelser Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) Hoffnung, dass sich das Antlitz des Gebäudes in den nächsten Jahren verbessern könnte.