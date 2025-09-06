Was gegen bröckelnden Putz und zerbrochene Scheiben getan werden soll.

Was der Intex-Eigentümer mit der Ruine in Weißenfels vorhat

Weißenfels - Seit Jahren ist der heruntergekommene Zustand des leerstehenden Intex-Gebäudes gegenüber dem Weißenfelser Bahnhof vielen Weißenfelsern ein Ärgernis. Dort bröckelt der Putz und zahlreiche Fensterscheiben sind kaputt. Nun weckt der Weißenfelser Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) Hoffnung, dass sich das Antlitz des Gebäudes in den nächsten Jahren verbessern könnte.