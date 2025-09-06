Grünpflege Ascherslebens Bauwirtschaftshof begegnet Kritik mit mehr Personal

Der Zustand der Grünflächen in der Stadt Aschersleben und ihren Ortsteilen wurde in der Vergangenheit stark kritisiert. Inzwischen hat sich die Lage entspannt. Das liegt unter anderem daran, dass dem Bauwirtschaftshof mehr Mitarbeiter zur Verfügung stehen.