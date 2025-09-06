Grünpflege Ascherslebens Bauwirtschaftshof begegnet Kritik mit mehr Personal
Der Zustand der Grünflächen in der Stadt Aschersleben und ihren Ortsteilen wurde in der Vergangenheit stark kritisiert. Inzwischen hat sich die Lage entspannt. Das liegt unter anderem daran, dass dem Bauwirtschaftshof mehr Mitarbeiter zur Verfügung stehen.
06.09.2025, 15:30
Aschersleben/MZ. - Hüfthohes Unkraut, zugewachsene Wege, ungepflegte Straßenränder. Hinzu kamen tiefe Schlaglöcher. Und das noch lange, nachdem sich der Winter verzogen hatte. Im vergangenen Jahr wollte die Kritik am Zustand der öffentlichen Grünanlagen einfach nicht abreißen.