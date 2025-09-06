33 Workshops werden beim 13. Frauensportaktionstag vom Kreissportbund (KSB) Saalekreis am 19. und 20. September angeboten. Über 120 Anmeldungen liegen schon vor. In vielen Kursen gibt es noch freie Plätze. Der KSB nimmt Anmeldungen entgegen.

Der diesjährige Frauensportaktionstag in Merseburg findet am 20. September statt. Bereits am 19. September wird zu Aquafitness-Angeboten eingeladen.

Merseburg/MZ. - Wie läuft es sich mit einem Doppelolympiasieger?, heißt einer der insgesamt 33 Workshops, die im Rahmen des diesjährigen Frauensportaktionstages vom Kreissportbund (KSB) Saalekreis am 19. und 20. September in Merseburg angeboten werden. Der Referent dieses Workshops, Marathon-Ikone Waldemar Cierpinski, erklärt: „In diesem Workshop zeige ich, wie man Spaß an der Ausdauersportart finden kann. Es funktioniert nicht ganz ohne Anstrengung, aber mit ein paar Tricks kommt der Genuss nicht zu kurz.“