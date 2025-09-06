Welche unglaubliche Begründung das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt für seine Entscheidung nennt, warum sie kein Einzelfall ist und weshalb der Autor meint, dass der Staat sich schämen sollte.

Bruder ist fassungslos: Behörde lehnt Blindengeld für eine schwerstbehinderte Frau aus Wohlsdorf ab

Karsten Flügel kümmert sich rund um die Uhr aufopferungsvoll und mit großer Herzlichkeit um seine von Geburt an schwerstbehinderte Schwester Kerstin. Der Krankenpfleger hat dafür seinen Job aufgegeben und kämpft nun für die Rechte der Schwerstbehinderten.

Bernburg/MZ. - Als Karsten Flügel zum Bescheid des Landesverwaltungsamts greift, wird er emotional. „Ich hätte solch eine Entscheidung nicht für möglich gehalten, trotz der Warnung der Augenärzte“, sagt der Wohlsdorfer mit bebender Stimme. Die Behörde hat den Antrag, seiner schwerstbehinderten Schwester Kerstin Blindengeld zu gewähren, abgelehnt. Der 48-jährige Krankenpfleger, der seinen Job aufgab, um sich zu Hause ständig um seine sieben Jahre jüngere Schwester kümmern zu können, will sich damit nicht abfinden. Er hat inzwischen Widerspruch eingelegt und eine Beschwerde an die Amtsleitung geschrieben.