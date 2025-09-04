weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Cosplay erobert Kulturhaus

EIL
Umfrage zur Landtagswahl 2026: Dem Land droht ein politisches Beben
Umfrage zur Landtagswahl 2026: Dem Land droht ein politisches Beben

Cosplay erobert Kulturhaus

Zweite Convention im Kulturhaus zieht Manga- und Gaming-Fans aus mehreren Bundesländern an. Veranstalterin Annika Kruggel setzt auf Vielfalt, Workshops und familiäre Atmosphäre.

Von Thomas Schmidt Aktualisiert: 04.09.2025, 11:31
Eindrücke von der zweiten Anycon mit vielfältigem Programm.
Eindrücke von der zweiten Anycon mit vielfältigem Programm. Thomas Schmidt

Wolfen/MZ. - Fantastische Welten im Kulturhaus Wolfen: Die zweite Auflage der „Anycon“ zog am Samstag Hunderte Besucher in die Stadt. Zwischen bunten Kostümen, Workshops, Bühnenauftritten und Spielecken entstand ein Treffpunkt für Manga-, Anime- und Gaming-Fans, der zeigte, wie lebendig die Szene auch abseits der Metropolen ist. Rund 350 Gäste zählte Veranstalterin Annika Kruggel am Ende des Tages – ein Erfolg, auf den sie stolz ist.