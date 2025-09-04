Cosplay erobert Kulturhaus

Zweite Convention im Kulturhaus zieht Manga- und Gaming-Fans aus mehreren Bundesländern an. Veranstalterin Annika Kruggel setzt auf Vielfalt, Workshops und familiäre Atmosphäre.

Eindrücke von der zweiten Anycon mit vielfältigem Programm.

Wolfen/MZ. - Fantastische Welten im Kulturhaus Wolfen: Die zweite Auflage der „Anycon“ zog am Samstag Hunderte Besucher in die Stadt. Zwischen bunten Kostümen, Workshops, Bühnenauftritten und Spielecken entstand ein Treffpunkt für Manga-, Anime- und Gaming-Fans, der zeigte, wie lebendig die Szene auch abseits der Metropolen ist. Rund 350 Gäste zählte Veranstalterin Annika Kruggel am Ende des Tages – ein Erfolg, auf den sie stolz ist.