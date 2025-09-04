Am Montag begann das neue Ausbildungsjahr. Beim Deutschen Roten Kreuz in Zeitz lernen fünf Neue einen Beruf in der Pflege. Was sich in der Lehre geändert hat.

Selina Schramm ( rot) ist frisch gebackene Pflegekraft und übergibt den "Staffelstab" als Azubibotschafterin an Franziska Beckert. Sie ist im 3. Lehrjahr.

Zeitz/MZ. - Mit Hildegard kann man es ja machen, sie fachgerecht lagern, ihr eine Spritze verpassen oder sie waschen. Hildegard leistet keinen Widerstand und auch keine Hilfe. Denn sie ist eine Puppe im Pflegekabinett zur Ausbildung beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) Zeitz. Am Montag begann das neue Ausbildungsjahr, zwei Frauen lernen Pflegefachkraft, drei weitere Pflegehelfer. Vier weitere Auszubildende sind im zweiten und dritten Lehrjahr. „Die Zeiten haben sich geändert. Wurden früher separat Kranken-, Alten- und Kinderpfleger ausgebildet, umfasst die neue generalistische Ausbildung alle drei Berufe und das stellt uns vor neue Herausforderungen“, sagt Heike Schönberger.