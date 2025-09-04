Vom 7. bis 12. September findet in Dessau-Roßlau die „Woche der Senioren“ statt. Welche Veranstaltungen dieses Jahr zum Mitmachen und Zusammenkommen einladen.

„Woche der Senioren“ 2025 in Dessau-Roßlau startet am Sonntag - Das sind die Programmhöhepunkte

Bernd Wolfram, Seniorenbeauftragter der Stadt Dessau-Roßlau, und Traudel Deutrich, Vorsitzende des Seniorenbeirats, freuen sich auf eine ereignisreiche „Woche der Senioren“ 2025.

Dessau-Roßlau/MZ. - Die Dessau-Roßlauer „Woche der Senioren“ steht vor der Tür. Von Sonntag bis Freitag, 7. bis 12. September, lädt Oberbürgermeister Robert Reck (parteilos), Bürger zu Austausch und Miteinander ein: „Nutzen Sie die Seniorenwoche, um ins Gespräch zu kommen, neue Kontakte zu knüpfen und frische Ideen zu entwickeln.“ Bernd Wolfram, Seniorenbeauftragter der Stadt, hat die Höhepunkte des Programms im Rathaus vorgestellt.