Der Verein KunstRaum Kelbra erhält für ein Projekt eine Förderung des Kulturstiftung des Bundes. Die Akteure stellen das Projekt im Stadtrat vor und werben fürs Mitmachen.

Die Künstler und Artisten Hoppe Hoppinski, Jana Korb und Tobias Stiefel sind seit drei Jahren in Kelbra.Sie leben und arbeiten in einer historischen Mühle

Kelbra - „Circus verbindet-kommen Sie vorbei und gestalten Sie mit“, lautet das Motto der CircusMühle Kelbra in den kommenden Jahren. Das vom Trägerverein KunstRaum Kelbra entwickelte Projekt wurde für eine Förderung der Kulturstiftung des Bundes ausgewählt. Das Programm „Lokal – für Kultur und Engagement“ ist auf Projekte im ländlichen Raum, in Städten und Gemeinden unter 100.000 Einwohner, zugeschnitten. Laut Kulturstiftung stehen pro Projekt 200.000 bis 240.000 Euro über einen Förderzeitraum von vier Jahren zur Verfügung.