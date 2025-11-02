weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Spektakel in Halles Innenstadt: Die Bilder vom 21. Lichterfest in Halle: Lampions, Laser und ein Feuerwerk bringen Stadt zum Leuchten

Das Lichterfest hat am Wochenende seinem Namen alle Ehre gemacht und Halle auf vielfältige Art und Weise erleuchtet.

Von Denny Kleindienst Aktualisiert: 02.11.2025, 20:29
Mit einem großen Feuerwerk ging das diesjährige Hallesche Lichterfest am Sonntag zu Ende.
Mit einem großen Feuerwerk ging das diesjährige Hallesche Lichterfest am Sonntag zu Ende. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Das Erstaunliche beim nun schon 21. Halleschen Lichterfest, das an diesem Wochenende in Halle stattfand, war: Viele Besucher erklärten, dass sie das Event dieses Jahr zum ersten Mal besuchen. Zu sehen bekamen sie dann an den verschiedenen Tagen teils spektakuläre Vorführungen.