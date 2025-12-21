Im Dezember 2023 musste die Tribüne im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Nun gehen die Instandsetzungsarbeiten in die nächste Runde.

Vor Rugby-Länderspiel im Februar - Sanierungsmaßnahmen im Greifzu-Stadion Dessau gehen weiter

Das Gerüst für die kommenden Arbeiten steht bereits.

Dessau-Rosslau/MZ/RH. - Die Baumaßnahmen am Tribünendach des Paul-Greifzu-Stadions gehen in die nächste Runde. Nachdem bereits vier Dachbinder – Teile des Tragwerks – erfolgreich saniert worden sind, sollen nun die acht verbleibenden folgen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Bereits Anfang Dezember haben die Arbeiten dazu mit der Errichtung des Gerüstes begonnen.

Dauer der Arbeiten im Paul-Greifzu-Stadion in Dessau können noch nicht verlässlich abgeschätzt werden

Zum aktuellen Zeitpunkt könne die Gesamtdauer der Bauarbeiten noch nicht verlässlich abgeschätzt werden. Eine Sperrung der Tribüne oder der dortigen Sitzplätze sei jedoch nicht vorgesehen. Der Veranstaltungsbetrieb kann daher wie geplant weiterlaufen.

Hintergrund der Arbeiten ist der Zustand einiger Dachbinder, die Alters- und Verwitterungsschäden aufwiesen, die die strukturelle Integrität der Dachkonstruktion über der Tribüne gefährdet haben.

Anfang Februar soll im Paul-Greifzu-Stadion ein Rugby-Länderspiel stattfinden. Deutschland trifft in Dessau auf Portugal.