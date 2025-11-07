weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Rugby’s coming home!: Dessau richtet erneut Länderspiel der Rugby-EM aus - Dieser Gegner fordert die „Schwarzen Adler“

Nach dem erfolgreichen Start 2024 findet im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion wieder eine Partie der Europameisterschaft statt. Das Spiel wird sogar live im Fernsehen übertragen. Worauf sich die Fans freuen können.

Von Oliver Müller-Lorey 07.11.2025, 11:00
Im Gedränge stemmte sich die deutsche Mannschaft 2024 (in schwarz) gegen die Europameister aus Georgien. Foto: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Rugby’s coming home! Nach dem großen Interesse der Dessauer am Heimspiel der deutschen Rugby-Nationalmannschaft während der Europameisterschaft 2024 wird es im kommenden Jahr eine erneute Auflage des Spitzenspiels im Paul-Greifzu-Stadion geben. Das bestätigte Ralph Hirsch vom Verein Anhalt Sport der MZ.