Weihnachten Ein etwas anderes Krippenspiel in Aderstedt
Zur Christvesper an Heiligabend in der Kirche des Bernburger Ortsteils wird die von Bestsellerautor Max Lucado adaptierte Geschichte zweier Mäuse erzählt, die den großen König suchen.
26.12.2025, 15:06
Aderstedt/MZ. - Wie in vielen anderen Kirchen hat Heiligabend auch in der Aderstedter Kirche die Christvesper stattgefunden, geleitet von Johannes Lewek, Pfarrer der evangelischen Talstadtgemeinde Bernburg. Mitglieder des Gemeindekirchenrates und des Silcher-Chores führten mit einigen Gästen ein etwas anderes, ganz bezauberndes Krippenspiel auf.