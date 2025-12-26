Zur Christvesper an Heiligabend in der Kirche des Bernburger Ortsteils wird die von Bestsellerautor Max Lucado adaptierte Geschichte zweier Mäuse erzählt, die den großen König suchen.

Der Esel Daniel (Pfarrer Lewek, rechts) kann den beiden Mäusen (Annelie und Johannes Leuthäuser) bei ihrer Suche nicht helfen.

Aderstedt/MZ. - Wie in vielen anderen Kirchen hat Heiligabend auch in der Aderstedter Kirche die Christvesper stattgefunden, geleitet von Johannes Lewek, Pfarrer der evangelischen Talstadtgemeinde Bernburg. Mitglieder des Gemeindekirchenrates und des Silcher-Chores führten mit einigen Gästen ein etwas anderes, ganz bezauberndes Krippenspiel auf.