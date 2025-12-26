Der Reichardtswerbener Uwe Wolf arbeitet mit einer Partnerin an einem Projekt, das das Leben auf dem Land verbessern soll. Welche Idee er für die Finanzierung hat.

Auf dieser Freifläche zwischen Reichardtswerben und Tagewerben soll das Dörferzentrum entstehen.

Reichardtswerben/MZ. - Die ehrwürdige Gaststätte „Zum Deutschen Kaiser“ in Reichardtswerben platzte jüngst aus allen Nähten. Alle waren neugierig, was denn Uwe Wolf, Facharzt für Allgemeinmedizin im Ort, da zu verkünden hatte. Zuvor hatte er mehr als 800 Flyer in die Briefkästen in Reichardtswerben und Tagewerben gesteckt, um die Bewohner für sein Projekt zu begeistern. Weil der Saal überfüllt war, fand Tage später eine zweite gut besuchte Informationsveranstaltung statt.