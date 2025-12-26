Nach Auseinandersetzungen um den CSD 2025 bleibt Christina Buchheim bleibt bei ihrer Haltung. Ihre Anzeigen gegen zwei Organisatoren laufen noch. Was bedeutet das für die Veranstaltung 2026?

Oberbürgermeisterin Buchheim bleibt dabei: Keine persönlichen Gespräche mit CSD-Organisatoren

Köthen/MZ. - Nach der Ankündigung der Veranstalter, mit den Plänen für einen Christopher-Street-Day (CSD) 2026 in Köthen begonnen zu haben und rund um die Veranstaltung das eigene Engagement ausweiten zu wollen, sind die Beziehungen zur Stadtführung offenbar weiter frostig, um es winterlich auszudrücken.