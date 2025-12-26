Gleich an mehreren Orten in Zeitz standen in den letzten Tagen Mülltonnen in Flammen. Was dieses Mal anders war.

Immer wieder brennen in Zeitz, meist im Stadtteil Ost, Mülltonnen und dabei meist Wertstoffbehälter für Altpapier. Hier eine Aufnahme eines Brandes in Zeitz-Ost.

Zeitz/MZ/and. - In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag ereigneten sich im Stadtgebiet wieder mehrere Mülltonnenbrände. Darüber in formieren Feuerwehr und Polizei. Doch etwas war dieses Mal in einem Fall anders.

Betroffen waren jeweils Altpapiertonnen. Um 2.52 Uhr rückte die Dienstschicht der Zeitzer Feuerwehr in die Anna-Magdalena-Bach-Straße aus. Dort haben, wie der Pressesprecher der Zeitzer Feuerwehr Frank Hoffmann bestätigt, mehrere Müllcontainer gebrannt und eine Konifere. Um 3..35 Uhr kam der nächste Alarm. Die Dienstschicht rückte in die Dietrich-Bonhoeffer-Straße aus. Auf Höhe der Nummer 50 brannten ebenfalls mehrere Mülltonnen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Das gilt auch für einen Mülltonnenbrand bereits in der Nacht zuvor in der Zeitzer Elsterstraße. Kurz nach 5 Uhr wurde hier die Feuerwehr alarmiert. Die Behältnisse, die hier brannten, standen auf einem Grundstück. Durch das beherzte Eingreifen von Bewohnern konnte ein Übergrteifen des Feuers auf einen Holzschuppen verhindert werden, so Oberbrandmeister Frank Hoffmann.