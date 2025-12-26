So beliebt wie umstritten: Vor der Silvestknallerei stellen sich Händler auf Wünsche der Kundschaft ein. Was gefragt ist und weshalb ein Supermarkt-Betreiber auf den lukrativen Verkauf verzichtet.

Ab 29. Dezember wieder im Handel: Feuerwerk für die Silvesternacht. Das Angebot ist breit.

Halle (Saale)/MZ. - Für viele Menschen ist ein Jahreswechsel ohne unvorstellbar - und der hallesche Pyrotechniker kann das gut verstehen, dass Raketen, Batterien und Fontänen zu Silvester so beliebt sind. Für ihn ist Feuerwerk ein Kulturgut, wie er sagt: „Es ist nur einmal im Jahr, und jeder sollte anderen ihre Freude lassen.“