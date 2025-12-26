weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Feuerwerksverkauf in Halle: Breites Angebot und manche Verweigerer: Verkauf von Feuerwerk startet auch in Halle

Feuerwerksverkauf in Halle Breites Angebot und manche Verweigerer: Verkauf von Feuerwerk startet auch in Halle

So beliebt wie umstritten: Vor der Silvestknallerei stellen sich Händler auf Wünsche der Kundschaft ein. Was gefragt ist und weshalb ein Supermarkt-Betreiber auf den lukrativen Verkauf verzichtet.

Von Leonie Jolina Kirst 26.12.2025, 08:00
Ab 29. Dezember wieder im Handel: Feuerwerk für die Silvesternacht. Das Angebot ist breit.
Ab 29. Dezember wieder im Handel: Feuerwerk für die Silvesternacht. Das Angebot ist breit. (Foto: Katrin Sieler)

Halle (Saale)/MZ. - Für viele Menschen ist ein Jahreswechsel ohne unvorstellbar - und der hallesche Pyrotechniker kann das gut verstehen, dass Raketen, Batterien und Fontänen zu Silvester so beliebt sind. Für ihn ist Feuerwerk ein Kulturgut, wie er sagt: „Es ist nur einmal im Jahr, und jeder sollte anderen ihre Freude lassen.“