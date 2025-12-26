Die 26. Auflage des Ford Geissel Anhalt-Cups ist ausgelost. Warum es einen neuen Pokal gibt.

Autohaus-Geschäftsführer Stefan Herl (l.) hält den neuen Wanderpokal in den Händen. Mit dabei Anhalt Sport-Sportdirektor Ralph Hirsch (mit einem Spezialpokal) sowie Nullfünf-Präsident Matthias Tamm und Sporteventmanager Hannes Tiede mit den Teilen der zerstörten Trophäe.

DESSAU/MZ. - Die Zahlen sind beeindruckend: 32.853 Zuschauer (1.314 pro Turnier) haben das sportliche Spektakel vor Ort miterlebt, 1.550 Tore (62 pro Turnier) konnten bisher bejubelt werden und 166 Mannschaften mit 1.675 Spielern waren auf dem Parkett der Anhalt-Arena in Dessau-Roßlau aktiv gewesen − das traditionelle Hallenfußballturnier um den Ford Geissel Anhalt-Cup schreibt seit einem Vierteljahrhundert eine Erfolgsgeschichte.

Anfang 2026 findet die 26. Auflage des Wettbewerbs statt. Am 10. Januar kämpfen in zwei Vorrundengruppen acht Mannschaften um den großen Wanderpokal. In Staffel A: SC Bernburg, Rot-Weiß Thalheim, Germania Köthen und VfB Gräfenhainichen sowie in der Staffel B: Grün-Weiß Piesteritz, SG Reppichau, SSC Weißenfels und der SV Dessau 05. Vier von ihnen gehen in der Verbandsliga auf Torejagd, vier sind in der Landesliga sportlich beheimatet.

Zum aktuellen Wanderpokal des Ford Geissel Anhalt-Cups gibt es eine spezielle Geschichte, wie Ralph Hirsch, Sportdirektor des veranstaltenden Vereins Anhalt Sport, anlässlich der Gruppenauslosung in dieser Woche in den Räumen des seit 20 Jahren namensgebenden Autohauses in Dessau-Roßlau erzählte. Die große und mehrere hundert Euro teure Trophäe für die anstehende 26. Auflage ist neu.

Der gleich gestaltete Vorjahrespokal hat bei den Feierlichkeiten von Titelverteidiger SV Dessau 05, der sich im Januar dieses Jahres mit einem 1:0-Sieg im Finale über den VfL Halle 96 erstmals in der 25-jährigen Geschichte des heimischen Hallenfußballturniers den Cup sicherte, im Überschwang der Gefühle irreparabel Schaden genommen.

Die Geschichte hat jedoch ein Happy End. Nach einigem Hin und Her mit der Versicherung und dem Hersteller konnte ein neues Exemplar beschafft werden. Der nigelnagelneue Pokal wird nun am 10. Januar in der Anhalt-Arena an den Turniersieger vergeben.

Sollte sich Titelverteidiger SV Dessau 05 erneut durchsetzen, so wird er sorgsamer mit der neu beschafften Trophäe umgehen, versprach Nullfünf-Vereinspräsident Matthias Tamm anlässlich der Gruppenauslosung.