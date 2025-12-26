weather wolkig
Sven Hamann betreibt mit „ColorBase“ eine Firma für Maler- und Lackierbedarf in Helbra. Wie E-Autos an einer Schnellladesäule auf seinem Gelände flott für die Weiterfahrt gemacht werden.

Von Daniela Kainz 26.12.2025, 10:00
Mit wenigen Handgriffen schließt Sven Hamann sein Auto an der Schnellladesäule in der Christian-Ottiliae-Straße in Helbra an. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Helbra/MZ. - Sven Hamann betreibt die Firma „ColorBase“ für Maler- und Lackierbedarf auf dem Gewerbegebiet in Helbra. Der Geschäftsmann setzt seit einiger Zeit auf erneuerbare Energien. Davon sollen auch Kunden und Autofahrer einen Nutzen ziehen können.