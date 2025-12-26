Sven Hamann betreibt mit „ColorBase“ eine Firma für Maler- und Lackierbedarf in Helbra. Wie E-Autos an einer Schnellladesäule auf seinem Gelände flott für die Weiterfahrt gemacht werden.

Warum ein Geschäftsmann eine Schnellladesäule für alle im Helbraer Gewerbegebiet installiert

Rund um die Uhr geöffnet

Mit wenigen Handgriffen schließt Sven Hamann sein Auto an der Schnellladesäule in der Christian-Ottiliae-Straße in Helbra an.

Helbra/MZ. - Sven Hamann betreibt die Firma „ColorBase“ für Maler- und Lackierbedarf auf dem Gewerbegebiet in Helbra. Der Geschäftsmann setzt seit einiger Zeit auf erneuerbare Energien. Davon sollen auch Kunden und Autofahrer einen Nutzen ziehen können.