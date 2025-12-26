Entlang der Bundesstraße zwischen Harzgerode und Königerode gibt es weder einen Radweg noch eine vergleichbare Verbindung. Das soll sich ändern. Warum, und wie die Stadt das Ganze beschleunigen wollen würde.

Der Stadtrat hat sich jetzt für einen Radweg zwischen Harzgerode und Königerode ausgesprochen.

Harzgerode/MZ. - Radfahrer auf der Bundesstraße 242, zwischen Harzgerode und Königerode, hatte Harzgerodes Ortsbürgermeisterin Katja Andersch auf dem Weg zur Arbeit nach Halle schon oft genug vor sich. „Früh um fünf im Finstern – das ist megagefährlich“, es sei nur eine Frage der Zeit, bis da was passiere, sagt sie.