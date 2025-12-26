weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. „Bio Schopp“: Der andere Dorfladen kommt an - Idee vom Einkauf im Container räumt bei Demografiepreis ab

„Bio Schopp“ Der andere Dorfladen kommt an - Idee vom Einkauf im Container räumt bei Demografiepreis ab

24 Stunden an 365 Tagen im Jahr da sein: Das ist die Idee hinter dem etwas anderen Dorfladen, den Marius Schiel und Sandy Hoppert auf den Weg bringen wollen. Das wurde nun honoriert.

Von Ulf Rostalsky 26.12.2025, 12:00
Der Dorfladen ist in Containerbauweise errichtet worden.
Der Dorfladen ist in Containerbauweise errichtet worden. Foto: DPA

Burgkemnitz/MZ. - 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr da sein: Das ist die Idee hinter dem etwas anderen Dorfladen, den Marius Schiel und Sandy Hoppert auf den Weg bringen wollen. Mit dem Bio Schopp haben sie jetzt gepunktet. Bei der Vergabe des diesjährigen Demografiepreises des Landes Sachsen-Anhalt landeten die Unternehmer auf dem zweiten Platz. Der Preis ist mit 2.000 Euro dotiert.