„Bio Schopp“ Der andere Dorfladen kommt an - Idee vom Einkauf im Container räumt bei Demografiepreis ab
26.12.2025, 12:00
Burgkemnitz/MZ. - 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr da sein: Das ist die Idee hinter dem etwas anderen Dorfladen, den Marius Schiel und Sandy Hoppert auf den Weg bringen wollen. Mit dem Bio Schopp haben sie jetzt gepunktet. Bei der Vergabe des diesjährigen Demografiepreises des Landes Sachsen-Anhalt landeten die Unternehmer auf dem zweiten Platz. Der Preis ist mit 2.000 Euro dotiert.