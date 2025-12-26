Der Bund hat eine Förderprogramm aufgelegt, das als „Sportmilliarde“ bekannt ist. Dessau-Roßlau hofft davon zu profitieren.

Fördergeld für Flutlicht im Greifzu-Stadion? Dessau-Roßlau hofft auf Geld aus der Sportmilliarde

Dessau/MZ. - Besuchern des Dessauer Paul-Greifzu-Stadions fällt es vor allem im Winter auf, wie zur Rugby-Europameisterschaft im Februar, wenn die Tage noch kurz sind: Das Licht in der Sportstätte ist eindeutig zu dunkel. Nicht nur die Zuschauer haben Mühe, Bälle, Speere, Staffelstäbe oder Rückennummern zu erkennen- die Sportler auch. Deshalb bemüht sich die Stadt um Fördergeld aus dem Bundesprogramm, das umgangssprachlich als „Sportmilliarde“ bezeichnet wird. Mit ihm soll eine neue Flutlichtanlage gebaut werden.